Трамп назвав фаворита на посаду радника з нацбезпеки замість Волца

Під час розмови з журналістами на борту Air Force On американський президент розповів про Міллера як головного претендента на посаду нового радника з нацбезпеки.

У четвер Трамп усунув Волца і призначив на цю посаду державного секретаря Марко Рубіо на тимчасовій основі.

Між тим офіційні особи США розповідали західним ЗМІ про очікування, що президент не поспішатиме з новим призначенням на посаду на постійній основі, і вже з'явилася низка кандидатів.

Натомість зараз Трамп під час повернення до Вашингтона після вихідних оголосив, що "збирається назвати когось". За словами американського лідера, він очікує, що посада радника з питань нацбезпеки буде зайнята протягом приблизно шести місяців, і це може бути Міллер.

"Я думаю, що він ніби опосередковано вже має таку роботу. Тому що він має багато чого сказати про багато речей. Він дуже цінна людина в адміністрації, Стівене", - сказав Трамп.

Що відомо про Стівена Міллера

Довідково: 39-річий Стівен Міллер є старшим радником президента США Дональда Трампа з питань політики.

Після закінчення університету зробив політичну кар'єру, спочатку працюючи прес-секретарем представників США Мікеле Бахман і Джона Шадегга. У 2009 році Міллер став директором із комунікацій сенатора Джеффа Сешнса, який пізніше став генеральним прокурором США за першого президентства Трампа.

У 2016 році Міллер приєднався до президентської кампанії Дональда Трампа, пізніше - до першої адміністрації Трампа як старший радник президента та директор Білого дому з написання промов..

Як спічрайтер Трампа, Міллер допомагав писати інавгураційну промову у 2017 році. Він був ключовим радником із перших днів президентства Трампа.

Міллера вважають прихильником жорсткої лінії з питання імміграції, він був головним "архітектором" заборони Трампа на поїздки, скорочення адміністрацією кількості біженців, прийнятих до США, і політики Трампа щодо відділення дітей мігрантів від їхніх батьків.

За даними з відкритих джерел, Міллер запобіг публікації внутрішніх адміністративних досліджень, які показали, що біженці мали чистий позитивний вплив на державні доходи. Будучи речником Білого дому, Міллер неодноразово робив необґрунтовані заяви щодо масових фальсифікацій на виборах у США.

Політичні симпатії Міллера американська преса описувала як ультраправі та антиміграційні.

Стівен Міллер (фото: wikipedia.org)

Звільнення Волца

Нагадаємо, 1 травня президент США Трамп звільнив Майка Волца з посади радника з нацбезпеки. Західні ЗМІ писали, що звільнятися планував і його заступник Алекс Вонг. За даними преси, Волц стане послом США в ООН.

Звернімо увагу, що звільнення Волца відбулося після того, як він випадково додав головного редактора The Atlantic до секретного чату американських чиновників у Signal, де обговорювалися удари по Ємену. Через це у Штатах спалахнув гучний скандал.

Додамо, радник президента США з питань внутрішньої безпеки Стівен Міллер вже називався як основний претендент на посаду нового радника з нацбезпеки.

Більш детально про Майка Волца та причини його звільнення, - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.