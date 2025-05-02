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В Белом доме нашли главного кандидата на замену Уолтца, - Axios

Вашингтон, Пятница 02 мая 2025 20:24
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В Белом доме нашли главного кандидата на замену Уолтца, - Axios Фото: Стивен Миллер, советник президента США по вопросам внутренней безопасности (flickr by Gage Skidmore)
Автор: Иван Носальский

Советник президента США по вопросам внутренней безопасности Стивен Миллер может стать и советником по национальной безопасности. На этой должности он заменит Майка Уолтца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Кандидатура Миллера появилась вскоре после того, как в четверг президент США Дональд Трамп снял Майка Уолтца с поста советника по национальной безопасности и назначил его следующим послом в ООН.

Обязанности Уолтца временно исполняет госсекретарь Марко Рубио, но источники Axios утверждают, что он и так занят управлением Госдепартаментом.

Собеседники издания утверждают, что Трамп склонен доверять небольшому числу советников, поэтому не будет ничего необычного, если Миллер будет занимать должности советника по вопросам внутренней безопасности и советника по национальной безопасности.

При этом один из источников издания отметил, что Миллер сигнализировал о своем интересе к этой должности.

Но еще один собеседник заверяет, что Миллер может не захотеть эту работу, "если она отвлечет его от его настоящей любви - иммиграционной политики".

Увольнение Уолтца

Напомним, вчера, 1 мая, президент США Дональд Трамп уволил Майка Уолтца с должности советника по нацбезопасности. При этом, согласно решению американского лидера, Уолтц станет послом США в ООН.

Стоит заметить, что увольнение Уолтца произошло после того, как он случайно добавил главреда The Atlantic в секретный чат американских чиновников в Signal, где обсуждались удары по Йемену.

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