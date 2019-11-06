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Байден не порушував закон, коли просив звільнити Шокіна, - Волкер

Новини » Політика     06.11.2019 - 11:54
Байден не порушував закон, коли просив звільнити Шокіна, - Волкер
Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

Байден просив звільнити Шокіна, через відсутність розслідувань корупційних справ

Колишій віце-президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден не порушував закон, коли просив звільнити екс-генпрокурора України Віктора Шокіна. Про це заявив колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер під час свідчень в Конгресі в рамках процедури імпічменту, йдеться в стенограмі.

За словами Волкера, екс-віце-президент США звертався до української влади з проханням звільнити Шокіна не через розслідування стосовно компанії Burisma, в якій працював його син Хантер, а через відсутність корупційних розслідувань.

"Є чіткі докази того, що Байден пропонував президентові України звільнити Шокіна, але мотивація цього була зовсім іншою ніж та, яка містилася у звинуваченнях. Коли Байден казав про це президентові Порошенку, він представляв тодішню політику США … Я не працював у політиці США в той час, але було загальне уявлення серед дипломатів ЄС, Франції, Німеччини, США, Великої Британії, що Шокін не виконував свою роботу генерального прокурора. Він не розслідував справи про корупцію", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посол США в Євросоюзі Гордон Сондленд визнав, що знав про затримку виплат військової допомоги Україні в якості важеля тиску для відновлення українською владою розслідування щодо Байдена. Сондленд змінив свої свідчення в Конгресі по справі в рамках процедури імпічменту президента США.

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Новини України Джозеф БайденімпічментпоказанияКурт Волкер
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