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Трамп анонсував публікацію стенограми розмови з Зеленським

Новини » Політика     12.11.2019 - 04:20
Трамп анонсував публікацію стенограми розмови з Зеленським
Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (president.gov.ua)

Мова йде про першому розмові Трампа і Зеленського після виборів президента Украиныы

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що опублікує стенограму телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським. Відповідне повідомлення Трамп розмістив Twitter.

Він зазначив, що це його перший, а значить, і найбільш важливий" телефонна розмова з Зеленським. Стенограма може бути оприлюднена вже в цю п'ятницю.

"Щоб залишатися самим прозорим президентом в історії, я коли-небудь на цьому тижні опублікую стенограму першого і, отже, самого важливого телефонного дзвінка, який я мав з Президентом України. Я впевнений, що вам це здасться привабливим", - зазначив Трамп.

Трамп анонсував публікацію стенограми розмови з ЗеленськимТрамп анонсував публікацію стенограми розмови з Зеленським

Нагадаємо, у США опублікували стенограми показань провідного експерта по Україні Ради національної безпеки США Олександра Виндмана і колишнього радника президента США Дональда Трампа з Росії Фіони Хілл в рамках процедури імпічменту Трампа. Стенограми опубліковані на сайті Палати представників Конгресу США.

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