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Трамп: мирна угода з денуклеаризації КНДР буде досягнута

Новини » Політика    04.05.2019 - 20:26
Трамп: мирна угода з денуклеаризації КНДР буде досягнута
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп зазначив, що Кім Чен Ин повною мірою усвідомлює великий економічний потенціал для КНДР

Президент США Дональд Трамп прокоментував запуск ракет Північною Кореєю та заявив, що вірить домовленостям з лідером КНДР Кім Чен Ином. Про це він написав у Twitter.

Трамп висловив упевненість про досягнення мирної угоди з денуклеаризації Північної Кореї.

"Все можливо в цьому дуже цікавому світі, однак я вірю, що Кім Чен Ин повною мірою усвідомлює великий економічний потенціал для Північної Кореї й не робитиме нічого, щоб завадити або покінчити з цим. Він також знає, що я - на його боці, та не хоче порушувати свою обіцянку, яку він дав мені. Угода буде досягнута!", - написав він.

Нагадаємо, КНДР вранці в суботу, 4 травня, повідомила про запуск декількох ракет малої дальності. Запуски були проведені з міста Вонсан на східному узбережжі в напрямку Японського моря.

Також нещодавно в Північній Кореї заявили про випробування тактичної керованої зброї нового типу. За даними місцевих ЗМІ, в ході випробувань були перевірені проектовані показники зброї, які були "високо оцінені за особливий метод наведення польоту і потужну боєголовку".

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Новини України КНДРКім Чен ИнДональд Трамп
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