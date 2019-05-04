КНДР запустила кілька ракет малої дальності

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Офіційно Сеул ще не заявляв про запуск ракет і цілі

Північна Корея (КНДР) вранці в суботу, 4 травня, повідомила про запуск декількох ракет малої дальності. Як інформує РБК-Україна, про це пише південнокорейське агентство Yonhap.

За заявою Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, пуски були здійснені з 9:06 до 9:27 за місцевим часом. Запуски були проведені з міста Вонсан на східному узбережжі в напрямку Японського моря.

Як повідомили південнокорейські військові, ці ракети пролетіли від 70 до 200 кілометрів. З боку Пхеньяна поки не надходило офіційних заяв про ракетні запуски.

Нагадаємо, нещодавно Північної Кореї заявили про випробування тактичної керованої зброї нового типу. За даними місцевих ЗМІ, в ході випробувань були перевірені проектовані показники зброї, які були "високо оцінені за особливий метод наведення польоту і потужну боєголовку".

У той же час не повідомляється, про який саме зброю йдеться, а також, де проходили випробування. Лідер КНДР Кім Чен Ин назвав завершення розробки зброї дуже важливою подією для посилення армії