У КНДР повідомили про випробування нової тактичної зброї

Фото: Кім Чен Ин (KSNA)

Кім Чен Ин назвав завершення розробки зброї важливою подією для посилення армії

У Північній Кореї заявили про випробування в присутності лідера КНДР Кім Чен Ина тактичної керованої зброї нового типу. Про це повідомило державне Центральне телеграфне агентство Кореї, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агентство відзначає, що під час випробувань були перевірені проектовані показники зброї, які були "високо оцінені за особливий метод наведення польоту і потужну боєголовку".

Водночас не повідомляється, про яку саме зброю йдеться, а також, де проходили випробування.

Згідно з повідомленням, Кім Чен Ин назвав завершення розробки зброї дуже важливою подією для посилення армії.

Зазначимо, це перше випробування з часу завершення невдалого другого саміту лідерів КНДР і США, про яке Пхеньян оголосив публічно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нові супутникові знімки з минулого тижня свідчать про те, що на головному ядерному об'єкті Північної Кореї ведеться активність. Зокрема, зроблені 12 квітня фотографії ядерного науково-дослідного центру в Йонбені зафіксували п'ять спецвагонів поряд із лабораторією зі збагачення урану і радіохімічною лабораторією.