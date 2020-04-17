Китай має відповісти, звідки взявся коронавірус, - Помпео

Фото: Майк Помпео (flickr.com tatephotos)

Держсекретар США переконаний, що інформація допоможе в боротьбі з поширенням вірусу

Сполучені Штати Америки вимагають від Китаю інформації про походження коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox Business.

Держсекретар США Майк Помпео розповів, що американська адміністрація, як і раніше, намагається змусити китайське керівництво допустити експертів до лабораторії, де, як вважають у Білому домі, вперше виявили вірус.

"Мова йде про науку і епідеміологію. Нам потрібно зрозуміти, що сталося, щоб ми могли знизити ризик для американців в найближчі дні, тижні і місяці, і повернути світову економіку в потрібне русло. Це дуже важливо", - заявив Помпео.

На думку держсекретаря США, Китай мав необхідну інформацію на початку спалаху, однак не оприлюднив її своєчасно.

"І результат - це те, що у нас зараз є ця глобальна пандемія. Ми все ще страждаємо від цього сьогодні", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розвідка США перевіряє версію про витік COVID-19 з лабораторії в Ухані. Крім того, сьогодні на ізраїльському ТБ заявили, що США попередили союзників про коронавірус ще в листопаді.

Також повідомлялося, що в адміністрації президента Франції не володіють інформацією та доказами того, що коронавірус пов'язаний з роботою дослідної лабораторії P4 в китайському Ухані.