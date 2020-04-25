Жертвами коронавірусу стали понад 200 тисяч жителів планети

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загальна кількість випадків наближається до 3 мільйонів

Кількість померлих від коронавірусу у світі перевищила 200 тисяч. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Центру системних наук та інженерії Університету Хопкінса.

За даними університету, станом на 25 квітня у світі зафіксовано 201 502 летальні випадки, пов'язані з захворюванням на коронавірус. Найбільша кількість померлих у Сполучених Штатах (53 070), Італії (26 384), Іспанії (22 902), Франції (22 614) та Британії (20 319).

При цьому загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу станом на сьогодні становить 2 868 539. Серед лідерів за захворюваністю на коронавірус США (924 865), Іспанія (223 759), Італія (195 351), Франція (159 952) та Німеччина (155 782).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, шо у Британії зафіксовано вже понад 20 тисяч летальних випадків коронавірусу. Загальна кількість заражених коронавірусом у Британії становить майже 150 тисяч.

Також РБК-Україна писало, що станом на ранок 25 квітня у світі було зафіксовано понад 2,8 млн випадків коронавірусу. При цьому було відомо про понад 800 тисяч одужалих від коронавірусної інфекції.