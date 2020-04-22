У США заявили про руйнівну другу хвилю коронавірусу

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Нова хвиля коронавірусу може збігтися з епідемією сезонного грипу

Друга хвиля епідемії коронавірусу в США може стати страшнішою, ніж перша. Про це заявив директор Центру з контролю і профілактики захворювань Роберт Редфілд в інтерв'ю The Washington Post.

Редфілд зазначив, що нова хвиля коронавірусу може збігтися з епідемією сезонного грипу.

"Існує ймовірність, що атака вірусу на нашу країну наступної зими буде навіть більш складною, ніж та, яку ми тільки що пройшли", - сказав він.

Як він заявив, наявність спалахів відразу двох респіраторних захворювань може призвести до неймовірного навантаження на систему охорони здоров'я і до цього потрібно готуватися кілька місяців.

Зокрема, МОЗ країни повинен донести до громадян США важливість щеплення від грипу, що допоможе звести до мінімуму кількість важких хворих на грип і вивільнити лікарняні ліжка для заражених коронавірусом.

Нагадаємо, від початку пандемії в Штатах зареєстрували майже 819 тис. заражень COVID-19, померли 45 тис. 318 осіб.

Додамо, кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 у світі за станом на 21 квітня перевищила 2,5 мільйона людей. Із них 171 850 випадків стали летальними, 659 615 пацієнтів одужали.