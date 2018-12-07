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Трамп запропонував призначити Вільяма Барра на пост генпрокурора

Новини » Політика    07.12.2018 - 17:23
Трамп запропонував призначити Вільяма Барра на пост генпрокурора
Фото: Вільям Бар (facebook.com/abccolumbia)

Попередній генпрокурор США Джефф Сешнс був відправлений у відставку в листопаді

Президент США Дональд Трамп призначив Вільяма Барра новим генеральним прокурором. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Як відомо, 68-річний Барр замінить на посаді Джеффа Сешнса, якого Трамп звільнив у минулому місяці. Зокрема, Барр контролюватиме розслідування про вплив Росії на вибори в США.

Новообраний генеральний прокурор уже обіймав цю посаду в 90-х роках.

Нагадаємо, на початку листопада повідомлялося, що президент США Дональд Трамп звільнив з посади прокурора і глави Міністерства юстиції Джеффа Сешнса і призначив виконуючим обов'язки Метью Вітакера. Сам Сешнс повідомив, що написав про звільнення і заявив, що це робить на прохання президента США.

Раніше Трамп закликав припинити розслідування про втручання РФ в американські вибори. Американський президент зазначив, що республіканці, зі свого боку, готові не тільки до розслідувань, але і до подолання міжпартійних суперечок з демократами.

Сьогодні Дональд Трамп запропонував призначити Хізер Нойєрт постпредом США при ООН. Таким чином, якщо Конгрес США схвалить кандидатуру Нойєрт, то вона змінить на посаді Ніккі Хейлі на початку 2019 року.

 

 

 

Трамп запропонував призначити Хізер Нойерт постпредом США при ООН Керівник апарату адміністрації Трампа збирається у відставку, - CNN
Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп
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