Трамп запропонував призначити Вільяма Барра на пост генпрокурора

Фото: Вільям Бар (facebook.com/abccolumbia)

Попередній генпрокурор США Джефф Сешнс був відправлений у відставку в листопаді

Президент США Дональд Трамп призначив Вільяма Барра новим генеральним прокурором. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Як відомо, 68-річний Барр замінить на посаді Джеффа Сешнса, якого Трамп звільнив у минулому місяці. Зокрема, Барр контролюватиме розслідування про вплив Росії на вибори в США.

Новообраний генеральний прокурор уже обіймав цю посаду в 90-х роках.

Нагадаємо, на початку листопада повідомлялося, що президент США Дональд Трамп звільнив з посади прокурора і глави Міністерства юстиції Джеффа Сешнса і призначив виконуючим обов'язки Метью Вітакера. Сам Сешнс повідомив, що написав про звільнення і заявив, що це робить на прохання президента США.

Раніше Трамп закликав припинити розслідування про втручання РФ в американські вибори. Американський президент зазначив, що республіканці, зі свого боку, готові не тільки до розслідувань, але і до подолання міжпартійних суперечок з демократами.

Сьогодні Дональд Трамп запропонував призначити Хізер Нойєрт постпредом США при ООН. Таким чином, якщо Конгрес США схвалить кандидатуру Нойєрт, то вона змінить на посаді Ніккі Хейлі на початку 2019 року.