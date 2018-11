Трамп звільнив генпрокурора США Джеффа Сешнса

Його місце займе голова апарату генпрокурора - Меттью Уітакер

Президент США Дональд Трамп звільнив з посади прокурора і глави Міністерства юстиції Джеффа Сешнса і призначив виконуючим обов'язки Метью Вітакера. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У себе в Twitter Трамп написав, що "ми раді оголосити, що Метью Уітакер, глава апарату генпрокурора Джеффа Сешнса в Міністерстві юстиції, стане нашим новим виконуючим обов'язки генпрокурора США". Також він додав, що постійна кандидатура на посаду генпрокурора буде оголошена пізніше.

We are pleased to announce that Matthew G. Whitaker, Chief of Staff to Attorney General Jeff Sessions at the Department of Justice, will become our new Acting Attorney General of the United States. He will serve our Country well....