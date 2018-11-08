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Трамп звільнив генпрокурора США Джеффа Сешнса

Новини » Політика    08.11.2018 - 00:39
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Його місце займе голова апарату генпрокурора - Меттью Уітакер

Президент США Дональд Трамп звільнив з посади прокурора і глави Міністерства юстиції Джеффа Сешнса і призначив виконуючим обов'язки Метью Вітакера. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У себе в Twitter Трамп написав, що "ми раді оголосити, що Метью Уітакер, глава апарату генпрокурора Джеффа Сешнса в Міністерстві юстиції, стане нашим новим виконуючим обов'язки генпрокурора США". Також він додав, що постійна кандидатура на посаду генпрокурора буде оголошена пізніше.

Сам Сешнс повідомив, що написав про звільнення і заявив, що це робить на прохання президента США.

Повідомляється, що Джеф Сешнс зайняв свій пост в лютому 2017 року. При його роботі був призначений спецпрокурор Роберт Мюллер, який займається розслідуванням можливого втручання росії у вибори США 2016 року.

Нагадаємо, Трамп закликав припинити розслідування про втручання РФ в американські вибори. Американський президент зазначив, що республіканці, зі свого боку, готові не тільки до розслідувань, але і до подолання міжпартійних суперечок з демократами.

 

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Новини України Дональд ТрампГенпрокурор
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