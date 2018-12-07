Трамп предложил назначить Уильяма Барра на пост генпрокурора

Фото: Уильям Барр (facebook.com/abccolumbia)

Предыдущий генпрокурор США был отправлен в отставку в ноябре

Президент США Дональд Трамп назначил Уильяма Барра новым генеральным прокурором. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Как известно, 68-летний Барр заменит на посту Джеффа Сешнса, которого Трамп уволил в прошлом месяце. В частности, Барр будет контролировать расследование о влиянии России на выборы в США.

Новоизбранный генеральный прокурор уже занимал эту должность в 90-х годах.

Напомним, в начале ноября сообщалось, что президент США Дональд Трамп уволил с поста прокурора и главы Министерства юстиции Джеффа Сешнса и назначил исполняющим обязанности Мэтью Уитакера. Сам Сешнс сообщил, что написал об увольнении и заявил, что это делает по просьбе президента США.

Ранее Трамп призвал прекратить расследование о вмешательстве РФ в американские выборы. Американский президент отметил, что республиканцы, со своей стороны, готовы не только к расследованиям, но и к преодолению межпартийных споров с демократами.

Сегодня Дональд Трамп предложил назначить Хизер Нойерт постпредом США при ООН. Таким образом, если Конгресс США одобрит кандидатуру Нойерт, то она сменит в должности Никки Хейли в начале 2019 года.