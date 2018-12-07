Трамп запропонував призначити Хізер Нойерт постпредом США при ООН

Фото: Хізер Нойєрт (flickr.com/statephotos)

Трамп вирішив призначити постпредом Хізер Нойерт

Президент США Дональд Трамп запропонував призначити Хізер Нойєрт постпредом США при ООН. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Таким чином, якщо Конгрес США схвалить кандидатуру Нойєрт, то вона змінить на посаді Ніккі Хейлі на початку 2019 року.

Нагадаємо, раніше агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомляло, що Нойєрт також візьме на себе зусилля адміністрації Трампа, спрямовані на захист Ізраїлю в ООН і протистояння тому, що Хейлі називала упередженістю Організації Об'єднаних Націй щодо Ізраїлю.

Раніше повідомлялося, що в Білому домі розглядають кандидатуру прес-секретаря Державного департаменту Хізер Нойерт на пост постійного представника США при ООН замість Ніккі Хейлі, яка йде у відставку.

Зазначимо, також на посаду посла США при ООН замість Ніккі Хейлі називалися імена колишнього економічного радника президента США Дональда Трампа Діни Пауелл і посла США в Німеччині Ріка Гренелла. Як повідомляло РБК-Україна, Трамп також розглядав кандидатуру посла США в Канаді Келлі Крафт на посаду постійного представника США при ООН.