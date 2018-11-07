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Трамп закликав припинити розслідування про втручання РФ в американські вибори

Новини » Політика    07.11.2018 - 21:31
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Він додав, що демократи "зробили безліч сумнівних речей, пов'язаних з витоком секретних даних"

Президент США Дональд Трамп після проміжних виборів у Конгрес США попередив демократів про можливі розслідуваннях через витік секретної інформації. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

"Вони можуть грати в цю гру, але ми можемо грати в неї краще", - заявив Трамп на прес-конференції.

Він додав, що демократи "зробили безліч сумнівних речей, пов'язаних з витоком секретних даних". Так він прокоментував можливість зустрічних кроків своєї партії, якщо Демократична партія ініціює аналогічні розслідування проти республіканців.

Американський президент зазначив, що республіканці, зі свого боку, готові не тільки до розслідувань, але і до подолання міжпартійних суперечок з демократами.

Представники Демократичної партії в разі отримання контролю над палатою представників можуть використовувати наглядові повноваження її комітетів і повернутися до розслідувань проти Трампа, в тому числі його можливих зв'язків з Росією, які заперечують і Москва, і американський президент.

Попереднє розслідування заблокували представники Республіканської партії в комітеті по розвідці. Демократи раніше також закликали перевірити копії податкових декларацій Дональда Трампа.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп заявив, що проміжні вибори, які відбулися в США є "приголомшливо успішними".

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