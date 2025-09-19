Трамп не будет навязывать Украине и РФ условия мира, он выступает посредником, - посол

Трамп пытается завершить войну в Украине, а Путин препятствует

Напомним, российский диктатор Владимир Путин продолжает всячески препятствовать мирному процессу.

В частности, глава Кремля так и не согласился встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, несмотря на то, что украинский лидер неоднократно выражал готовность к таким переговорам.

Также Россия за последние несколько недель усилила массированные удары по Украине. Враг применяет большое количество беспилотников и ракет.

Вчера, 188 сентября, президент США Дональд Трамп заявил, что война России против Украины завершится, все будет сделано правильно. Вскоре могут быть хорошие новости.

По его словам, отношения между Путиным и Зеленским ужасные. Однако решение по завершению войны будет найдено.

Трамп также заявил, что Путин его подвел в вопросе урегулирования войны РФ против Украины.