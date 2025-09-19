UA

Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Трамп не нав'язуватиме Україні та РФ умови миру, він виступає посередником, - посол

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент США Дональд Трамп не має наміру нав'язувати умови майбутньої мирної між Україною та Росією. Він лише виступає посередником.

Як передає РБК-Україна, про це в ефірі Fox Business заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер.

"Трамп продовжуватиме шукати важелі впливу та умови, за яких він зможе об'єднати обидві сторони та стати посередником у вирішенні проблеми. Знову ж таки, він не збирається встановлювати умови. Обидві сторони повинні будуть погодитися на мирну угоду", - сказав Вітакер.

Він додав, що США продовжать працювати над завершенням війни РФ проти України та сподіватися, що цей конфлікт буде вирішений в найближчому майбутньому, щоб припинилися загибелі людей.

 

Трамп намагається завершити війну в Україні, а Путін перешкоджає

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін продовжує всіляко перешкоджати мирному процесу.

Зокрема, глава Кремля так і не погодився зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, попри те, що український лідер неодноразово висловлював готовність до таких переговорів.

Також Росія за останні кілька тижнів посилила масовані удари по Україні. Ворог застосовує велику кількість безпілотників і ракет.

Вчора, 188 вересня, президент США Дональд Трамп заявив, що війна Росії проти України завершиться, все буде зроблено правильно. Незабаром можуть бути гарні новини.

За його словами, відносини між Путіним і Зеленським жахливі. Однак рішення щодо завершення війни буде знайдено.

Трамп також заявив, що Путін його підвів у питанні врегулювання війни РФ проти України.

Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампМирні переговориВійна в Україні