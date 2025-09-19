Трамп не нав'язуватиме Україні та РФ умови миру, він виступає посередником, - посол

Трамп намагається завершити війну в Україні, а Путін перешкоджає

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін продовжує всіляко перешкоджати мирному процесу.

Зокрема, глава Кремля так і не погодився зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, попри те, що український лідер неодноразово висловлював готовність до таких переговорів.

Також Росія за останні кілька тижнів посилила масовані удари по Україні. Ворог застосовує велику кількість безпілотників і ракет.

Вчора, 188 вересня, президент США Дональд Трамп заявив, що війна Росії проти України завершиться, все буде зроблено правильно. Незабаром можуть бути гарні новини.

За його словами, відносини між Путіним і Зеленським жахливі. Однак рішення щодо завершення війни буде знайдено.

Трамп також заявив, що Путін його підвів у питанні врегулювання війни РФ проти України.