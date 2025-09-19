ua en ru
Трамп не будет навязывать Украине и РФ условия мира, он выступает посредником, - посол

Пятница 19 сентября 2025 17:01
Трамп не будет навязывать Украине и РФ условия мира, он выступает посредником, - посол Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент США Дональд Трамп не намерен навязывать условия будущей мирной между Украиной и Россией. Он лишь выступает посредником.

Как передает РБК-Украина, об этом в эфире Fox Business заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер.

"Трамп будет продолжать искать рычаги влияния и условия, при которых он сможет объединить обе стороны и стать посредником в решении проблемы. Опять же, он не собирается устанавливать условия. Обе стороны должны будут согласиться на мирное соглашение", - сказал Уитакер.

Он добавил, что США продолжат работать над завершением войны РФ против Украины и надеяться, что этот конфликт будет решен в ближайшем будущем, чтобы прекратились гибели людей.

Трамп пытается завершить войну в Украине, а Путин препятствует

Напомним, российский диктатор Владимир Путин продолжает всячески препятствовать мирному процессу.

В частности, глава Кремля так и не согласился встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, несмотря на то, что украинский лидер неоднократно выражал готовность к таким переговорам.

Также Россия за последние несколько недель усилила массированные удары по Украине. Враг применяет большое количество беспилотников и ракет.

Вчера, 188 сентября, президент США Дональд Трамп заявил, что война России против Украины завершится, все будет сделано правильно. Вскоре могут быть хорошие новости.

По его словам, отношения между Путиным и Зеленским ужасные. Однако решение по завершению войны будет найдено.

Трамп также заявил, что Путин его подвел в вопросе урегулирования войны РФ против Украины.

Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Мирные переговоры Война в Украине
