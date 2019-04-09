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Трамп призначив нового директора Секретної служби США

Новини » Політика    09.04.2019 - 01:27
Трамп призначив нового директора Секретної служби США
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Джеймс Мюррей стане до нових обов'язків з травня цього року

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп призначив директором Секретної служби Джеймса Мюррея, в. о. голови регіонального відділення Секретної служби у Вашингтоні. Про це повідомили в Білому домі, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У Білому домі заявили, що Мюррей розпочне виконання обов'язків голови Секретної служби з травня цього року.

Мюррей працював виконуючим обов'язки голови регіонального відділення Секретної служби у Вашингтоні з травня 2015 року.

Нагадаємо, раніше 8 квітня джерела в Білому домі повідомили, що президент США Дональд Трамп розпорядився звільнити голову Секретної служби США Рендольфа Аллеса, що може бути пов'язано з нещодавнім інцидентом, коли громадянка Китаю зуміла незаконно проникнути на територію заміської резиденції Трампа Мар-а-Лаго у Флориді.

Пізніше прес-секретар Білого дому Сара Сандерс розповіла, що президент США "вдячний" Аллесові за "більш як 40-річну службу країні".

Секретна служба Сполучених Штатів Америки є структурою, що підпорядковується Міністерству внутрішньої безпеки. Її співробітники охороняють президента США і членів його сім'ї, а також деяких інших чиновників адміністрації.

Кандидатура глави секретної служби США не підлягає затвердженню Сенатом.

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