Трамп заявив про відхід Нільсен з посади міністра внутрішньої безпеки

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Трамп оголосив про зміну американського міністра внутрішньої безпеки

Президент США Дональд Трамп заявив, що замість Кірстєен Нільсен, яка займала пост міністра внутрішньої безпеки з грудня 2017 року, відомство очолить нинішній начальник Митно-прикордонної служби США Кевін Макелінен. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

Обіймаюча цю посаду Кирстьєн Нільсен, за його словами, піде у відставку.

"Я хотів би подякувати за службу", - написав Трамп. Замість Нільсен відомство очолить нинішній комісар США щодо митного і прикордонного контролю Кевін Макелінен.

За словами Трампа, він стане тимчасово виконуючим обов'язки міністра.

Зазначимо, посаду глави Міністерства внутрішньої безпеки США Кирстьєн Нільсен займала з грудня 2017 року.

Secretary of Homeland Security Kirstjen Nielsen will be leaving her position, and I would like to thank her for her service.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дональд Трамп може незабаром оголосити про звільнення міністра внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен.

Відзначимо, минулого тижня президент США Дональд Трамп звільнив з посади прокурора і глави Міністерства юстиції Джеффа Сешнса і призначив виконуючим обов'язки Метью Вітакера.