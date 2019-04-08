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Трамп заявив про відхід Нільсен з посади міністра внутрішньої безпеки

Новини » Політика    08.04.2019 - 03:33
Трамп заявив про відхід Нільсен з посади міністра внутрішньої безпеки
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Трамп оголосив про зміну американського міністра внутрішньої безпеки

Президент США Дональд Трамп заявив, що замість Кірстєен Нільсен, яка займала пост міністра внутрішньої безпеки з грудня 2017 року, відомство очолить нинішній начальник Митно-прикордонної служби США Кевін Макелінен. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

Обіймаюча цю посаду Кирстьєн Нільсен, за його словами, піде у відставку.

"Я хотів би подякувати за службу", - написав Трамп. Замість Нільсен відомство очолить нинішній комісар США щодо митного і прикордонного контролю Кевін Макелінен.

За словами Трампа, він стане тимчасово виконуючим обов'язки міністра.

Зазначимо, посаду глави Міністерства внутрішньої безпеки США Кирстьєн Нільсен займала з грудня 2017 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дональд Трамп може незабаром оголосити про звільнення міністра внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен.

Відзначимо, минулого тижня президент США Дональд Трамп звільнив з посади прокурора і глави Міністерства юстиції Джеффа Сешнса і призначив виконуючим обов'язки Метью Вітакера.

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