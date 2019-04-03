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Трамп знову погрожує закрити кордон з Мексикою

Новини » Політика    03.04.2019 - 17:54
Трамп знову погрожує закрити кордон з Мексикою
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Президент США закликав Конгрес негайно ліквідувати лазівки на кордоні

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у середу, 3 квітня, знову пригрозив Мексиці закриттям кордону. Про це американський лідер написав у своєму Twitter.

Трамп підкреслив, що Конгрес повинен негайно ліквідувати лазівки на кордоні.

Трамп знову погрожує закрити кордон з Мексикою

"Конгрес повинен зібратися разом і негайно ліквідувати лазівки на кордоні! У разі бездіяльності кордон або великі ділянки кордону будуть закриті. Це національний надзвичайний стан!" - написав американський лідер.

Нагадаємо, 29 березня Трамп пригрозив закрити кордон з Мексикою на наступному тижні, якщо країна не зможе припинити проникнення нелегальних мігрантів у Штати.

Як писало РБК-Україна раніше, караван мігрантів з Центральної Америки і Куби почав рух з півдня Мексики до кордону з США. За даними міграційних служб, усього в каравані налічується близько 1,2 тис. чоловік.

Відзначимо, через підкоп під парканом на кордоні з Мексикою на територію США пройшли 376 мігрантів.

Додамо, 2 січня через кордон Мексики з США в перші години нового року спробували прорватися близько 150 мігрантів, прикордонники застосували сльозогінний газ.

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