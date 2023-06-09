Трампу выдвинуто обвинение из 37 пунктов по делу о секретных документах

Бывшему президенту США Дональду Трампу и его соратнику Уолту Наути предъявлены обвинения по 37 пунктам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В пятницу, 9 июня, было распечатано федеральное обвинение против бывшего президента Дональда Трампа и его соратника Уолта Науты.

"Цель сговора заключалась в том, чтобы Трамп хранил засекреченные документы, которые он унес с собой из Белого дома, и скрывал их от федерального большого жюри", - говорится в документе.

Трамп дважды демонстрировал секретные документы другим лицам. Один из таких случаев был во время встречи в 2021 году в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Тогда Трамп заявлял "план атаки", который якобы подготовило Министерство обороны.

Скандал с секретными документами Трампа

В августе прошлого года ФБР обнаружило в имении Трампа Мар-а-Лаго ряд документов с грифом "секретно", которые он должен был сдать в Национальный архив. Позже Трампу вручили повестку в суд из-за одного из случаев хранения таких документов.

В июне 2023 года был получен доступ к аудиозаписи, на которой Трамп признается, что имел доступ к секретному документу по Ирану.

Вскоре после этого адвокатам бывшего президента сказали, что он признан объектом расследования по делу о секретных документах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.