Трамп приказал ICE депортировать сотни тысяч нелегальных иммигрантов в 2025 году

Гоман подчеркнул, что те, кто находится в США нелегально, не останутся без внимания: "Если мы вас найдем, мы вас арестуем".

По его словам, примерно 70% арестованных ICE классифицируются как преступники, тогда как остальные 30-35% составляют лиц, потенциально представляющих угрозу национальной безопасности, даже если не имеют криминального прошлого.

Глава ICE отметил, что некоторые данные, которые получает Конгресс, отстают от реального положения дел, и что часть тех, кого считают угрозой национальной безопасности, уже прошла все необходимые процедуры и имеет окончательные решения об освобождении.

По последним данным, после повторного избрания Трампа количество лиц в центрах иммиграционного содержания выросло более чем на 50%. Том Гоман, который уже ранее занимал должность исполняющего обязанности директора ICE, вернулся в администрацию Трампа, чтобы обеспечить реализацию агрессивной иммиграционной политики президента.

Последствия этих мер могут стать ощутимыми для сотен тысяч людей и их семей, а также вызвать новые споры вокруг иммиграционной политики США.

Кто такой Том Гоман

Том Гоман занимал должность исполняющего обязанности директора Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) с 2017 по 2018 год. В администрации Дональда Трампа он отвечает за пограничную безопасность в роли так называемого "пограничного царя".

Том Гоман выступает за жесткие меры против нелегальной иммиграции и поддерживает политику, направленную на усиление депортации.