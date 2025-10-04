Подростки-мигранты под давлением? США предлагают деньги за отказ от убежища

США планируют предложить подросткам-мигрантам без сопровождения по $2500 за добровольное возвращение в свои страны, что вызвало критику правозащитников относительно давления на детей.

Администрация Дональда Трампа готовится запустить программу, которая будет предлагать денежную компенсацию подросткам-мигрантам без сопровождения, находящимся под федеральной опекой, в обмен на добровольное возвращение в свои страны. По информации источников, близких к процессу, несовершеннолетние, которые решат покинуть США после одобрения иммиграционным судьей их запроса, получат 2500 долларов.

Программа начнется с 17-летних мигрантов, однако адвокаты и иммиграционные юристы опасаются, что она может влиять на детей младшего возраста, возможно даже 14 лет. Они предупреждают, что инициатива может оказать давление на несовершеннолетних, заставляя их отозвать заявления о защите, например о предоставлении убежища, и отказаться от правовых гарантий, которые обычно защищают детей от депортации до достижения ими совершеннолетия.

Согласно сообщениям, HHS (Управление по вопросам здравоохранения и социальных служб США), которое контролирует Управление по вопросам переселения беженцев, заявило, что программа разработана для предоставления вариантов детям, попавшим в США без своих семей, и имеет целью помочь им принять обоснованное решение относительно своего будущего. Чиновники отметили, что инициатива является добровольной и позволяет детям решать, возвращаться ли домой.

Однако правозащитники резко критикуют программу. Венди Янг, президент группы "Дети нуждаются в защите", назвала предложение "вопиющим злоупотреблением властью":

"Эта операция подрывает законы, которые гарантируют процесс для детей без сопровождения, и противоречит давнему обязательству нашей страны защищать самых уязвимых среди нас - детей - от насилия, торговли людьми, жестокого обращения, преследования и других серьезных опасностей. Мы призываем DHS немедленно прекратить эту деятельность и обеспечить, чтобы каждый ребенок под стражей имел доступ к правам и защите, закрепленным законодательством США".

Законодательство США предоставляет несовершеннолетним-мигрантам повышенный уровень защиты, включая ограничения по продолжительности их пребывания под стражей. Как и взрослые, дети не всегда имеют гарантированного адвоката, что затрудняет ориентацию в сложной системе иммиграционного судопроизводства.

По состоянию на август 2025 года под опекой HHS находилось около 2000 детей-мигрантов, и правительство следит за их возвращением домой через специальные программы переселения и защиты.