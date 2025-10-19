Украинцам придется уплатить 1000 долларов за пребывание в США? USCIS вводит новый сбор

Министерство внутренней безопасности США вводит новый иммиграционный сбор в размере тысячи долларов за предоставление или продление гуманитарного разрешения на пребывание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на USCIS .

С 16 октября 2025 года USCIS и другие службы Министерства внутренней безопасности США вводят новый обязательный сбор в размере одной тысячи долларов.

Его нужно будет платить людям, которым предоставляют иммиграционное освобождение под честное слово (parole) - то есть разрешение на временное пребывание в США, обычно в гуманитарных или чрезвычайных случаях.

Это правило принято во исполнение закона H.R. 1 (Reconciliation Bill), который предусматривает новые бюджетные источники, в том числе за счет иммиграционных сборов.

Parole - это разрешение въехать в США или остаться временно, без полноценной визы или грин-карты. Он часто предоставляется:

людям, которые прибывают в США по гуманитарным программам,

тем, кто нуждается во временной защите (например, беженцы, эвакуированные, люди с оккупированных территорий и т.д.),

или тем, кто ждет рассмотрения другого иммиграционного статуса (например, убежище, грин-карта).

Как это будет касаться граждан Украины

Программа "Uniting for Ukraine (U4U)" - это именно гуманитарный parole. То есть украинцы, которые прибыли или прибывают в США по этой программе, формально подпадают под категорию лиц, которым он предоставляется.

По новым правилам, при предоставлении или продлении (re-parole) такого статуса USCIS может требовать уплату тысячи долларов.

Однако стоит отметить, что в сообщении указано, что существуют исключения.

"Размер сбора составляет 1 000 долларов за 2025 финансовый год и подлежит ежегодной корректировке в соответствии с уровнем инфляции. Вы должны оплатить этот сбор, когда вам предоставляется иммиграционное освобождение под честное слово для въезда в Соединенные Штаты, если вы не подпадаете под действие исключений", - отметили в USCIS.

Поэтому, возможно, для украинцев, прибывших из-за гуманитарного кризиса или по государственной программе, может быть предусмотрено освобождение от этого сбора.

Конкретный перечень исключений (кого именно освободят от уплаты) будет опубликован в Федеральном реестре, поэтому сейчас официально не известно, распространится ли сбор на участников U4U.