Украинцам придется уплатить 1000 долларов за пребывание в США? USCIS вводит новый сбор
Министерство внутренней безопасности США вводит новый иммиграционный сбор в размере тысячи долларов за предоставление или продление гуманитарного разрешения на пребывание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на USCIS.
С 16 октября 2025 года USCIS и другие службы Министерства внутренней безопасности США вводят новый обязательный сбор в размере одной тысячи долларов.
Его нужно будет платить людям, которым предоставляют иммиграционное освобождение под честное слово (parole) - то есть разрешение на временное пребывание в США, обычно в гуманитарных или чрезвычайных случаях.
Это правило принято во исполнение закона H.R. 1 (Reconciliation Bill), который предусматривает новые бюджетные источники, в том числе за счет иммиграционных сборов.
Parole - это разрешение въехать в США или остаться временно, без полноценной визы или грин-карты. Он часто предоставляется:
- людям, которые прибывают в США по гуманитарным программам,
- тем, кто нуждается во временной защите (например, беженцы, эвакуированные, люди с оккупированных территорий и т.д.),
- или тем, кто ждет рассмотрения другого иммиграционного статуса (например, убежище, грин-карта).
Как это будет касаться граждан Украины
Программа "Uniting for Ukraine (U4U)" - это именно гуманитарный parole. То есть украинцы, которые прибыли или прибывают в США по этой программе, формально подпадают под категорию лиц, которым он предоставляется.
По новым правилам, при предоставлении или продлении (re-parole) такого статуса USCIS может требовать уплату тысячи долларов.
Однако стоит отметить, что в сообщении указано, что существуют исключения.
"Размер сбора составляет 1 000 долларов за 2025 финансовый год и подлежит ежегодной корректировке в соответствии с уровнем инфляции. Вы должны оплатить этот сбор, когда вам предоставляется иммиграционное освобождение под честное слово для въезда в Соединенные Штаты, если вы не подпадаете под действие исключений", - отметили в USCIS.
Поэтому, возможно, для украинцев, прибывших из-за гуманитарного кризиса или по государственной программе, может быть предусмотрено освобождение от этого сбора.
Конкретный перечень исключений (кого именно освободят от уплаты) будет опубликован в Федеральном реестре, поэтому сейчас официально не известно, распространится ли сбор на участников U4U.
Беженцы в США
Стоит напомнить, что 4 октября администрация американского президента Дональда Трампа сообщила, что планирует сократить прием беженцев до рекордно низкого уровня.
Большинство мест могут отдать белым южноафриканцам и тем, кто якобы сталкивается с "несправедливой дискриминацией".
Заметим, что ранее в этом месяце также стало известно, что США планируют предложить подросткам-мигрантам без сопровождения по 2 500 долларов за добровольное возвращение в свои страны.
Это в свою очередь вызвало критику правозащитников относительно давления на детей.