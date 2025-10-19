ua en ru
Вс, 19 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Украинцам придется уплатить 1000 долларов за пребывание в США? USCIS вводит новый сбор

США, Воскресенье 19 октября 2025 14:14
UA EN RU
Украинцам придется уплатить 1000 долларов за пребывание в США? USCIS вводит новый сбор Фото: в США введут новый иммиграционный сбор (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Министерство внутренней безопасности США вводит новый иммиграционный сбор в размере тысячи долларов за предоставление или продление гуманитарного разрешения на пребывание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на USCIS.

С 16 октября 2025 года USCIS и другие службы Министерства внутренней безопасности США вводят новый обязательный сбор в размере одной тысячи долларов.

Его нужно будет платить людям, которым предоставляют иммиграционное освобождение под честное слово (parole) - то есть разрешение на временное пребывание в США, обычно в гуманитарных или чрезвычайных случаях.

Это правило принято во исполнение закона H.R. 1 (Reconciliation Bill), который предусматривает новые бюджетные источники, в том числе за счет иммиграционных сборов.

Parole - это разрешение въехать в США или остаться временно, без полноценной визы или грин-карты. Он часто предоставляется:

  • людям, которые прибывают в США по гуманитарным программам,
  • тем, кто нуждается во временной защите (например, беженцы, эвакуированные, люди с оккупированных территорий и т.д.),
  • или тем, кто ждет рассмотрения другого иммиграционного статуса (например, убежище, грин-карта).

Как это будет касаться граждан Украины

Программа "Uniting for Ukraine (U4U)" - это именно гуманитарный parole. То есть украинцы, которые прибыли или прибывают в США по этой программе, формально подпадают под категорию лиц, которым он предоставляется.

По новым правилам, при предоставлении или продлении (re-parole) такого статуса USCIS может требовать уплату тысячи долларов.

Однако стоит отметить, что в сообщении указано, что существуют исключения.

"Размер сбора составляет 1 000 долларов за 2025 финансовый год и подлежит ежегодной корректировке в соответствии с уровнем инфляции. Вы должны оплатить этот сбор, когда вам предоставляется иммиграционное освобождение под честное слово для въезда в Соединенные Штаты, если вы не подпадаете под действие исключений", - отметили в USCIS.

Поэтому, возможно, для украинцев, прибывших из-за гуманитарного кризиса или по государственной программе, может быть предусмотрено освобождение от этого сбора.

Конкретный перечень исключений (кого именно освободят от уплаты) будет опубликован в Федеральном реестре, поэтому сейчас официально не известно, распространится ли сбор на участников U4U.

Беженцы в США

Стоит напомнить, что 4 октября администрация американского президента Дональда Трампа сообщила, что планирует сократить прием беженцев до рекордно низкого уровня.

Большинство мест могут отдать белым южноафриканцам и тем, кто якобы сталкивается с "несправедливой дискриминацией".

Заметим, что ранее в этом месяце также стало известно, что США планируют предложить подросткам-мигрантам без сопровождения по 2 500 долларов за добровольное возвращение в свои страны.

Это в свою очередь вызвало критику правозащитников относительно давления на детей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Украина
Новости
В Париже ограбили Лувр
В Париже ограбили Лувр
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов