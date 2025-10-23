Трамп наказав ICE депортувати сотні тисяч нелегальних іммігрантів у 2025 році

Гоман підкреслив, що ті, хто перебуває в США нелегально, не залишаться без уваги: "Якщо ми вас знайдемо, ми вас заарештуємо".

За його словами, приблизно 70% заарештованих ICE класифікуються як злочинці, тоді як решта 30-35% становлять осіб, що потенційно становлять загрозу національній безпеці, навіть якщо не мають кримінального минулого.

Очільник ICE зазначив, що деякі дані, які отримує Конгрес, відстають від реального стану справ, і що частина тих, кого вважають загрозою національній безпеці, уже пройшла всі необхідні процедури та має остаточні рішення щодо звільнення.

За останніми даними, після повторного обрання Трампа кількість осіб у центрах імміграційного утримання зросла більш ніж на 50%. Том Гоман, який вже раніше обіймав посаду виконувача обов’язків директора ICE, повернувся до адміністрації Трампа, щоб забезпечити реалізацію агресивної імміграційної політики президента.

Наслідки цих заходів можуть стати відчутними для сотень тисяч людей та їхніх родин, а також викликати нові суперечки навколо імміграційної політики США.

Хто такий Том Гоман

Том Гоман обіймав посаду виконувача обов'язків директора Імміграційної та митної поліції США (ICE) з 2017 по 2018 рік. В адміністрації Дональда Трампа він відповідає за прикордонну безпеку в ролі так званого "прикордонного царя".

Том Гоман виступає за жорсткі заходи проти нелегальної імміграції та підтримує політику, спрямовану на посилення депортації.