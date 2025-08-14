Трамп может не позвонить Зеленскому после встречи с Путиным: в каком случае

Трамп отметил, что если после встречи с Путиным будет прогресс, он планирует сразу позвонить Зеленскому, чтобы договориться с ним о трехстороннем саммите.

"Если встреча будет плохой, я никому не звоню. Я поеду домой. Но если встреча будет хорошей, я позвоню президенту Зеленскому и европейским лидерам", - уточнил он.