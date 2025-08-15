Трамп может досрочно завершить встречу с Путиным: CNN узнало условие

Неназванный американский чиновник рассказал изданию, что в контексте встречи Трампа с Путиным "все варианты остаются на столе". В частности, речь о том, что Трамп может просто завершить встречу, если Путин не будет серьезно настроен на заключение сделки.

Также источник CNN уточнил, что в Белом доме сохраняется осторожный оптимизм по поводу встречи. По его словам, Трамп хотел лично встретиться с Путиным, чтобы понять, что тот думает о возможности прекращения огня.

Стоит заметить, что Трамп и Путин должны встретиться на Аляске уже сегодня, 15 августа, вечером.