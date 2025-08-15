RU

Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Трамп может досрочно завершить встречу с Путиным: CNN узнало условие

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп может досрочно покинуть встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Неназванный американский чиновник рассказал изданию, что в контексте встречи Трампа с Путиным "все варианты остаются на столе". В частности, речь о том, что Трамп может просто завершить встречу, если Путин не будет серьезно настроен на заключение сделки. 

Также источник CNN уточнил, что в Белом доме сохраняется осторожный оптимизм по поводу встречи. По его словам, Трамп хотел лично встретиться с Путиным, чтобы понять, что тот думает о возможности прекращения огня. 

Стоит заметить, что Трамп и Путин должны встретиться на Аляске уже сегодня, 15 августа, вечером. 

Ультиматум России

Напомним, ранее Россия неоднократно отвергала предложение и США, и Украины о безусловном прекращении огня.

При этом в Москве разработали так называемый "меморандум", в котором описаны ее требования для перемирия и завершения войны. Россия хочет, чтобы перемирие настало при условии, что Украина начнет вывод своих войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

В Киеве, реагируя на такой "меморандум", подчеркивали, что он фактически является ультиматумом.

Еще 1 августа российский диктатор Владимир Путин подчеркивал, что условия для мира с Украиной остаются прежними.

