Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Трамп може достроково завершити зустріч із Путіним: CNN дізналося умову

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп може достроково покинути зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Неназваний американський чиновник розповів виданню, що в контексті зустрічі Трампа з Путіним "усі варіанти залишаються на столі". Зокрема, йдеться про те, що Трамп може просто завершити зустріч, якщо Путін не буде серйозно налаштований на укладення угоди.

Також джерело CNN уточнило, що в Білому домі зберігається обережний оптимізм щодо зустрічі. За його словами, Трамп хотів особисто зустрітися з Путіним, щоб зрозуміти, що той думає про можливість припинення вогню.

Варто зауважити, що Трамп і Путін мають зустрітися на Алясці вже сьогодні, 15 серпня, ввечері.

Ультиматум Росії

Нагадаємо, раніше Росія неодноразово відкидала пропозицію і США, і України про безумовне припинення вогню.

При цьому в Москві розробили так званий "меморандум", в якому описані її вимоги для перемир'я і завершення війни. Росія хоче, щоб перемир'я настало за умови, що Україна почне виведення своїх військ із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

У Києві, реагуючи на такий "меморандум", наголошували, що він фактично є ультиматумом.

Ще 1 серпня російський диктатор Володимир Путін наголошував, що умови для миру з Україною залишаються незмінними.

