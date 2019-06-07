Трамп і Макрон обговорили ситуацію в Україні

Фото: Макрон і Трамп (twitter.com/EmmanuelMacron)

Президенти США і Франції провели двогодинні переговори

Президент Франції Еммануель Макрон і президент США Дональд Трам під час зустрічі в Нормандії в четвер 6 червня обговорили ситуацію на Близькому Сході, у Лівії та Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated press.

Після святкування річниці операції "Оверлорд" лідери США і Франції провели двогодинні переговори.

Повідомляється, що на порядку денному були безпека, боротьба з тероризмом, ситуація на Близькому Сході, у Лівії та Україні

Також зазначається, що Трамп і Макрон обговорили всі основні питання, за якими вони раніше не досягли згоди, включаючи Іран, світову торгівлю і зміну клімату.

Відомо, що Трамп применшив розбіжності з Францією з приводу Ірану, сказавши Макрону, що вони обидва згодні, що у Тегерана не повинно бути ядерної зброї. Він повторив свою пропозицію відновити переговори з Іраном щодо його ядерної програми.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп запросив президента України Володимира Зеленського відвідати з офіційним візитом Вашингтон. В Адміністрації президента України повідомили, що вдячні за запрошення. Точна дата візиту Зеленського в Вашингтон поки невідома.

РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський планує відвідати Париж (Франція) на запрошення Еммануеля Макрона найближчим часом.