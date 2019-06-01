Трамп запросив Зеленського до Вашингтону

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

В Адміністрації президента України висловили подяку президенту США за запрошення

Президент США Дональд Трамп запросив президента України Володимира Зеленського відвідати з офіційним візитом Вашінгтон. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Адміністрацію президента України у Facebook.

В Адміністрації президента України повідомили, що вони вдячні за запрошення Дональду Трампу.

"Глава держави також підкреслює, що проект закону "Про надання підтримки Україні для захисту її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності", який був презентований у Палаті представників Конгресу США, є важливим сигналом про міцне стратегічне партнерство двох країн", - заявили в Адміністрації президента України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США планують надати Україні статус головного союзника. Проект закону “Про надання підтримки Україні для захисту її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності” спрямований на посилення обороноздатності України, у тому числі шляхом передачі озброєнь, продажу летальних оборонних засобів ЗСУ, а також зміцнення спроможностей України протистояти російським кібератакам.

Нагадаємо, що Зеленський здійснить візит до Брюсселя. Директор з питань країн Європи і Центральної Азії Європейської служби зовнішньої дії Томас Майр-Гартінг повідомив, що Зеленського очікують у Брюсселі у червні.