Трамп и Макрон обсудили ситуацию в Украине

Фото: Макрон и Трамп (twitter.com/EmmanuelMacron)

Президенты США и Франции провели двухчасовые переговоры

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трам во время встречи в Нормандии в четверг 6 июня обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в Ливии и Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated press.

После празднования годовщины операции "Оверлорд" лидеры США и Франции провели двухчасовые переговоры.

Сообщается, что на повестке дня были безопасность, борьба с терроризмом, ситуация на Ближнем Востоке, в Ливии и Украине

Также отмечается, что Трамп и Макрон обсудили все основные вопросы, по которым они ранее не достигли согласия, включая Иран, мировую торговлю и изменение климата.

Известно, что Трамп преуменьшил разногласия с Францией по поводу Ирана, сказав Макрону, что они оба согласны, что у Тегерана не должно быть ядерного оружия. Он повторил свое предложение возобновить переговоры с Ираном по его ядерной программе.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить с официальным визитом Вашингтон. В Администрации президента Украины тогда сообщили, что благодарны за приглашение. Точная дата визита Зеленского в Вашингтон пока неизвестна.

РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский также планирует посетить Париж (Франция) по приглашению Эммануэля Макрона в ближайшее время.