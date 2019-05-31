ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський планує візит до Парижа

Новини » Політика    31.05.2019 - 21:10
Зеленський планує візит до Парижа
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Макрон доручив главі МЗС Франції підготовку візиту Зеленського

Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Париж (Франція). Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента після зустрічі Зеленського з міністром закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріаном.

Міністр зазначив, що президент Франції Еммануель Макрон доручив йому провести підготовчу роботу до візиту Зеленського.

"Президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення від свого французького колеги Еммануеля Макрона здійснити найближчим часом візит до Парижа", - йдеться у повідомленні.

Зеленський сьогодні на зустрічі подякував Дріану за послідовну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України зі сторони Франції. Учасники зустрічі приділили значну увагу подальшому поглибленню двостороннього політичного діалогу й зміцненню співпраці між Україною та Францією, зокрема у торговельно-економічній сфері.

Нагадаємо, вчора Зеленський зустрівся з главами МЗС Німеччини і Франції. Вони обмінялися думками про умови і подальші кроки для активізації переговорного процесу по Донбасу. Зеленський зазначив, що його пріоритет - повернення всіх українських полонених.

Після цього Франція і Німеччина висловили президенту Володимиру Зеленському готовність дати новий імпульс переговорному процесу у "нормандському форматі", а також обговорили інцидент в Керченській протоці. Вони підтримали те, що Зеленський ще раз підтвердив пріоритетність відновлення миру, а також прихильність Мінським домовленостям і "нормандскому формату".

Зеленський повідомив про ризики нового ринку електроенергії Зеленський провів перше на посаді президента засідання РНБО
Новини України Володимир ЗеленськийЕммануель Макрон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся