ЕС нужно подготовиться к возможному отказу Трампа от переговоров по Украине, - Кошта

Президент США Дональд Трамп может выйти из переговорного процесса о мире в Украине. В таком случае Евросоюз должен продолжить мирные усилия Вашингтона.

Как передает РБК-Украина , об этом в интервью EFE заявил глава Евросовета Антониу Кошта.

Кошта, комментируя предложение премьера Бельгии Барта Де Вевера нормализовать отношения с Москвой и возобновить импорт более дешевой нефти и газа, отметил, что ЕС должен избегать срыва мирный усилий Трампа по достижению справедливого и прочного мира в Украине.

"Может наступить момент, когда президент Трамп решит не продолжать или не продвигать дальше свои усилия, либо, к сожалению, они потерпят неудачу. Тогда нам придется быть готовыми продолжить усилия и попытаться добиться справедливого и прочного мира в Украине", - добавил глава Евросовета.

Он обратил внимание, что сейчас основной вклад Евросоюза - это усиление экономического давления на Россию и продолжение поддержки Украины всеми средствами.

"Но, конечно, может наступить момент, когда нам придется заменить усилия президента Трампа и предпринять собственные шаги для достижения справедливого и прочного мира в Украине", - сказал Кошта.