Трамп пугает третьей мировой в случае своего проигрыша на выборах

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил в пятницу, что конфликты на Ближнем Востоке могут перерасти в третью мировую войну, если он проиграет выборы 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.
Трамп сделал это замечание во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во Флориде.
Он сказал журналистам, что вероятная кандидатка в президенты от демократов Камала Харрис "хуже" в вопросах Ближнего Востока, и заявил, что война Израиля с ХАМАСом в Газе может перерасти в более широкий региональный конфликт, если она сменит Джо Байдена.
"Мы увидим, как это пойдет. Но если все получится, если мы победим, это будет очень просто. Все получится. И очень быстро. Если мы этого не сделаем, вы закончите большими войнами на Ближнем Востоке. И, возможно, третьей мировой войной. Сейчас вы ближе к третьей мировой войне, чем когда-либо со времен Второй мировой войны. Я никогда не был так близок, потому что у нас некомпетентные люди управляют страной", - сказал Трамп.
Эти слова прозвучали на фоне дипломатической вспышки между Харрис и Нетаньяху, которая произошла после их встречи в четверг.
В комментариях после встречи Харрис сообщила, что она сказала израильскому премьер-министру, что "всегда будет гарантировать, что Израиль сможет защитить себя, в том числе от Ирана и поддерживаемых Ираном вооруженных формирований, таких как ХАМАС и Хезболла".
"Я также выразила премьер-министру свою серьезную обеспокоенность масштабами человеческих страданий в Газе, включая гибель слишком большого количества невинных гражданских лиц. И я четко дала понять, что серьезно озабочена ужасающей гуманитарной ситуацией там", - добавила она, призвав к прекращению войны и освобождение всех находящихся в плену ХАМАС заложников.
Axios сообщило, что критика поведения Израиля в войне в Газе со стороны Харрис вызвала у Нетаньяху раздражение. Премьер-министр неоднократно заявлял, что бои должны продолжаться, пока ХАМАС не будет ликвидирован, даже если заложники будут освобождены.
Напомним, Харрис нашла формальный повод отказаться от председательства во время обращения израильского премьера к Конгрессу - ранее запланированное посещение мероприятия женского общества Zeta Phi Beta в Индианаполисе.
После встречи с Нетаньяху тет-а-тет Харрис заявила, что имела "откровенную и конструктивную встречу" с премьер-министром Израиля. Она сказала, что поддерживает право Израиля защищаться, но также рассказала о массовых страданиях среди гражданского населения Газы и призвала Израиль прекратить войну.
Напомним, во время недавних дебатов с Байденом Трамп заявил, что якобы смог бы закончить войну еще до вступления в президентский пост. В то же время, он назвал неприемлемым "предложение" российского диктатора Владимира Путина о том, что Украина должна отказаться от четырех своих областей и стремления к членству в НАТО в обмен на прекращение Россией огня.
Позже Politico со ссылкой на двух экспертов по национальной безопасности, поддерживающих Трампа, написало, что Трамп якобы рассматривает возможность заключения соглашения, согласно которому НАТО обязуется не расширяться на восток – в частности, на Украину и Грузию, а также введет переговоры с Путиным. о том, какую часть украинской территории Москва сможет забрать себе.
21 июля экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обнародовал возможный так называемый "мирный план" Дональда Трампа по завершению войны в Украине.
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