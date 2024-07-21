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Борис Джонсон обнародовал "мирный план" Трампа по Украине с "российским" Крымом

Воскресенье 21 июля 2024 00:40
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Борис Джонсон обнародовал "мирный план" Трампа по Украине с "российским" Крымом Фото: кандидат от республиканцев на президентских выборах в США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обнародовал мирный план Дональда Трампа по окончанию войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на авторскую колонку Джонсона в издании Daily Mail.

По словам британского политика "мирный план" Трампа предусматривает следующие шаги:

  • Запад позволяет Украине бить ракетами ATACMS и Storm Shadow и другими вооружениями по аэродромам на территории России. Когда войска агрессора будут отброшены, Путин "мог бы предложить сделку";
  • Россия отступает к границам по состоянию на 24 февраля 2022 года. Подконтрольная Киеву территория Украины признается свободной страной с перспективой быстрого вступления в ЕС и НАТО;
  • После завершения войны, часть украинских войск дислоцируется в странах Европы, чтобы заменить часть из 70 тысяч военных США, которых разместили для сдерживания вероятной агрессии РФ. Это позволит Трампу "сэкономить деньги, вернуть американские войска домой и заставить европейцев делать больше для собственной защиты, что является одной из его ключевых целей".
  • Россия объявляет, что "Специальная военная операция" выполнила свою задачу и "денацифицировала" страну. Для русскоязычного населения Украины вводятся особые меры защиты;

Джонсон отметил, что с президентом Дональдом Трампом в Белом доме "существует реальная перспектива определенного глобального сближения с Россией, а с Путиным - возвращение ко временам, когда Россия была уважаемым партнером G8 и даже НАТО".

По мнению политика, есть только один способ достичь такого результата - через силу.

"Вашингтон под руководством Трампа должен будет показать, что международные границы должны уважаться, и что советскую империю нельзя восстановить силой. Это означает поддержку украинцев до конца", - отметил Джонсон.

Он также добавил, что победа Украины может проложить путь "к новым и гораздо лучшим отношениям с Россией", что "стало бы большой победой для Америки и для всего мира".

Дипломатические усилия Трампа

Напомним, 17 июля Борис Джонсон провел встречу с Дональдом Трампом, в ходе которой политики обсудили ситуацию в Украине. Встреча состоялась через несколько дней после покушения на Трампа во время предвыборного митинга в Пенсильвании.

В ночь на субботу 20 июля, президент Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с Трампом с 2021 года.

Кандидат в президенты США положительно оценил общение с Зеленским.

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