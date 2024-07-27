Трамп лякає третьою світовою у разі свого програшу на виборах

Трамп зробив це зауваження під час зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху у Флориді.

Він сказав журналістам, що імовірна кандидатка у президенти від демократів Камала Гарріс "гірша" в питаннях Близького Сходу, і заявив, що війна Ізраїлю з ХАМАС в Газі може перерости в більш широкий регіональний конфлікт, якщо вона змінить Джо Байдена.

"Ми побачимо, як це піде. Але якщо все вийде, якщо ми переможемо, це буде дуже просто. Все вийде. І дуже швидко. Якщо ми цього не зробимо, ви закінчите великими війнами на Близькому Сході. І, можливо, третьою світовою війною. Зараз ви ближче до третьої світової війни, ніж будь-коли з часів Другої світової війни. Я ніколи не був таким близьким, тому що у нас некомпетентні люди керують країною», - сказав Трамп.

Ці слова прозвучали на тлі дипломатичного спалаху між Гарріс і Нетаньяху, який стався після їхньої зустрічі в четвер.

У коментарях після зустрічі Гарріс повідомила, що вона сказала ізраїльському прем’єр-міністру, що "завжди гарантуватиме, що Ізраїль зможе захистити себе, в тому числі від Ірану та підтримуваних Іраном збройних формувань, таких як ХАМАС і Хезболла"

"Я також висловила прем’єр-міністру свою серйозну стурбованість масштабами людських страждань у Газі, включаючи загибель занадто великої кількості невинних цивільних осіб. І я чітко дала зрозуміти, що серйозно стурбована жахливою гуманітарною ситуацією там", – додала вона, закликавши до припинення війни та звільнення всіх заручників, які перебувають у полоні ХАМАС.

Axios повідомило, що критика поведінки Ізраїлю у війні в Газі з боку Гарріс викликала у Нетаньяху роздратування. Прем'єр-міністр неодноразово заявляв, що бої повинні тривати, доки ХАМАС не буде ліквідовано, навіть якщо заручників буде звільнено.