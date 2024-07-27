Трамп лякає третьою світовою у разі свого програшу на виборах

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив у п’ятницю, що конфлікти на Близькому Сході можуть перерости у третю світову війну, якщо він програє вибори 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.
Трамп зробив це зауваження під час зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху у Флориді.
Він сказав журналістам, що імовірна кандидатка у президенти від демократів Камала Гарріс "гірша" в питаннях Близького Сходу, і заявив, що війна Ізраїлю з ХАМАС в Газі може перерости в більш широкий регіональний конфлікт, якщо вона змінить Джо Байдена.
"Ми побачимо, як це піде. Але якщо все вийде, якщо ми переможемо, це буде дуже просто. Все вийде. І дуже швидко. Якщо ми цього не зробимо, ви закінчите великими війнами на Близькому Сході. І, можливо, третьою світовою війною. Зараз ви ближче до третьої світової війни, ніж будь-коли з часів Другої світової війни. Я ніколи не був таким близьким, тому що у нас некомпетентні люди керують країною», - сказав Трамп.
Ці слова прозвучали на тлі дипломатичного спалаху між Гарріс і Нетаньяху, який стався після їхньої зустрічі в четвер.
У коментарях після зустрічі Гарріс повідомила, що вона сказала ізраїльському прем’єр-міністру, що "завжди гарантуватиме, що Ізраїль зможе захистити себе, в тому числі від Ірану та підтримуваних Іраном збройних формувань, таких як ХАМАС і Хезболла"
"Я також висловила прем’єр-міністру свою серйозну стурбованість масштабами людських страждань у Газі, включаючи загибель занадто великої кількості невинних цивільних осіб. І я чітко дала зрозуміти, що серйозно стурбована жахливою гуманітарною ситуацією там", – додала вона, закликавши до припинення війни та звільнення всіх заручників, які перебувають у полоні ХАМАС.
Axios повідомило, що критика поведінки Ізраїлю у війні в Газі з боку Гарріс викликала у Нетаньяху роздратування. Прем'єр-міністр неодноразово заявляв, що бої повинні тривати, доки ХАМАС не буде ліквідовано, навіть якщо заручників буде звільнено.
Нагадаємо, Гарріс знайшла формальний привід відмовитися від головування під час звернення ізраїльського прем'єра до Конгресу - раніше заплановане відвідання заходу жіночого товариства Zeta Phi Beta в Індіанаполісі.
Після зустрічі з Нетаньяху тет-а-тет Гарріс заявила, що мала "відверту і конструктивну зустріч" із прем’єр-міністром Ізраїлю. Вона сказала, що підтримує право Ізраїлю захищатися, але також розповіла про масові страждання серед цивільного населення Гази, і закликала Ізраїль припинити війну.
Нагадаємо, під час нещодавніх дебатів Байденом Трамп заявив, що нібито зміг би закінчити війну ще до свого вступу на президентську посаду. Водночас він назвав неприйнятною "пропозицію" російського диктатора Володимира Путіна про те, що Україна має відмовитися від чотирьох своїх областей і прагнення до членства в НАТО в обмін на припинення Росією вогню.
Пізніше Politico з посиланням на двох експертів з національної безпеки, які підтримують Трампа, написало, що Трамп нібито розглядає можливість укладання угоди, згідно з якою НАТО зобов'язується не розширюватися на схід - зокрема, на Україну та Грузію, а також введе переговори з Путіним про те, яку частину української території Москва зможе забрати собі.
21 липня експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оприлюднив можливий так званий "мирний план" Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні.
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