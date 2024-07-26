Харрис после встречи с Нетаньяху заявила, что "не будет молчать" о страданиях в Газе

Вице-президент США Камала Гаррис заявила, что у нее была "откровенная и конструктивная встреча" с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он прилетел в Вашингтон, чтобы выступить с посланием к Конгрессу и обсудить с президентом Джо Байденом детали нового соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Кроме Байдена, у Нетаньяху был личный разговор также и с Харрис.

После встречи вице-президент заявила, что война Израиля с ХАМАС сложна, и что "слишком часто разговор носит двойной характер, когда реальность является чем-то другим".

Харрис сказала, что поддерживает право Израиля защищаться, но также рассказала о массовых страданиях среди гражданского населения Газы, поскольку боевые действия продолжаются.

"Мы не можем смотреть в сторону перед лицом этих трагедий. Мы не можем позволить себе оцепенеть от страданий. И я не буду молчать", – сказала она.

Подчеркнув, что она и президент Байден "работают каждый день", чтобы вернуть домой удерживаемых в Газе американских заложников, она также выразила обеспокоенность убийствами и перемещением гражданских лиц в анклаве, сказав: "Я не буду молчать".

Харрис вспомнила, как сажала деревья для Израиля в детстве, и сказала, что как сенатор от Калифорнии и как вице-президент она преданна "существованию государства Израиль" и его народа. Она сказала, что Израиль имеет "право защищать себя, но то, как он это делает, имеет значение".

Обращение Нетаньяху к Конгрессу

В обращении к Конгрессу в среду Нетаньяху защищал поведение Израиля во время войны, настаивая, что его страна борется с "общими врагами" Израиля и США.

Между тем, тысячи демонстрантов собрались возле Капитолия с палестинскими флагами и призывами арестовать Нетаньяху.