Трамп і Кім Чен Ин можуть зустрітися знову

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Разом з тим, про дату і час нової зустрічі не повідомлялося

Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин домовилися провести нову зустріч. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТАК.

Як повідомляється, другий саміт і переговори лідерів США і КНДР дали можливість розвивати двосторонні відносини з урахуванням інтересів двох народів і вносити внесок у мир і безпеку на Корейському півострові, в регіоні і в усьому світі".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином проходила 27-28 лютого 2019 року в Ханої (В'єтнам).

Трамп неодноразово заявляв, що довіряє Кім Чен Ину. При цьому в Пентагоні заявили, що США будуть проводити переговори з позиції беззастережної сили".

Як повідомляло РБК-Україна, в лютому поточного року Північна Корея погодилася допустити інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) для проведення перевірок її ядерних об'єктів.