Трамп бросает Европу, а РФ готовит новую войну: сенсационный отчет Мюнхенской конференции

Летальная помощь Украине - забота Европы

Вторая администрация Дональда Трампа четко дала понять, что ожидает смены парадигмы. В частности, министр обороны США Пит Хегсет во время заседания Контактной группы 12 февраля 2025 поставил союзников перед фактом: обеспечение европейской безопасности должно стать императивом для самих членов НАТО в Европе.

Авторы отчета отмечают, что по новой доктрине Вашингтона именно европейцы должны взять на себя "преобладающую часть" как летальной, так и нелетальной помощи Украине.

В отчете также зафиксировано, что военная помощь США резко сократилась с января 2025 года, а Вашингтон начал использовать безопасность как инструмент экономического принуждения, связывая гарантии защиты с торговыми уступками со стороны ЕС.

Россия готовит почву для войны в Балтии

Пока США дистанцируются, агрессия Кремля достигла новых масштабов. Как подчеркивают аналитики в отчете, Россия полностью перевела экономику на военные рельсы, направляя на оборону 40% федерального бюджета. Они предупреждают, что РФ не только не отказалась от максималистских целей в Украине, но и готовит силы для новых конфликтов.

По оценкам разведок, приведенным в отчете, Москва может быть готова к:

Региональная война в Балтии: в течение двух лет после возможного прекращения огня в Украине.

Локальная война: против одного из соседей - уже через шесть месяцев.

В документе говорится, что Москва уже усилила гибридную кампанию по всей Европе, включая диверсии на энергосетях и массовые нарушения воздушного пространства Польши и Эстонии в сентябре 2025 года.

Мирный план Трампа: ориентация на интересы Москвы

Особую тревогу в европейских столицах вызвал поддержанный Вашингтоном мирный план из 28 пунктов, появившийся в ноябре 2025 года.

Этот документ в значительной степени игнорировал европейские интересы и предусматривал масштабные территориальные уступки Украины, ограничение численности ВСУ и исключение членства Украины в НАТО.

Авторы отчета заключают, что Вашингтон все чаще выступает в роли "арбитра", а не союзника.

Европа в "серой зоне": вызовы автономии

Хотя европейские члены НАТО увеличили оборонные бюджеты на 41%, отчет называет эти усилия недостаточными. Вместо создания единой системы страны ЕС усилили "промышленный национализм", продолжая закупать американские системы (F-35, Patriot) в попытках удержать лояльность Вашингтона.

Резюмируя данные отчета, авторы отчета предостерегают: дальнейшие колебания оставят Европу уязвимой в "серой зоне" между конкурирующими сферами влияния, постепенно подрывая ее способность определять свою судьбу.