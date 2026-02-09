Трамп кидає Європу, а РФ готує нову війну: сенсаційний звіт Мюнхенської конференції

Летальна допомога Україні - турбота Європи

Друга адміністрація Дональда Трампа чітко дала зрозуміти, що очікує на зміну парадигми. Зокрема, міністр оборони США Піт Хегсет під час засідання Контактної групи 12 лютого 2025 року поставив союзників перед фактом: забезпечення європейської безпеки має стати імперативом для самих членів НАТО в Європі.

Автори звіту зазначають, що за новою доктриною Вашингтона саме європейці мають узяти на себе "переважну частину" як летальної, так і нелетальної допомоги Україні.

У звіті також зафіксовано, що військова допомога США різко скоротилася з січня 2025 року, а Вашингтон почав використовувати безпеку як інструмент економічного примусу, пов'язуючи гарантії захисту з торговими поступками з боку ЄС.

Росія готує ґрунт для війни в Балтії

Поки США дистанціюються, агресія Кремля досягла нових масштабів. Як підкреслюють аналітики у звіті, Росія повністю перевела економіку на військові рейки, спрямовуючи на оборону 40% федерального бюджету. Вони попереджають, що РФ не тільки не відмовилася від максималістських цілей в Україні, а й готує сили для нових конфліктів.

За оцінками розвідок, наведеними у звіті, Москва може бути готова до:

Регіональної війни в Балтії: протягом двох років після можливого припинення вогню в Україні.

Локальна війна: проти одного із сусідів - уже через шість місяців.

У документі йдеться про те, що Москва вже посилила гібридну кампанію в усій Європі, включно з диверсіями на енергомережах і масовими порушеннями повітряного простору Польщі та Естонії у вересні 2025 року.

Мирний план Трампа: орієнтація на інтереси Москви

Особливу тривогу в європейських столицях викликав підтриманий Вашингтоном мирний план із 28 пунктів, що з'явився в листопаді 2025 року.

Цей документ значною мірою ігнорував європейські інтереси і передбачав масштабні територіальні поступки України, обмеження чисельності ЗСУ та виключення членства України в НАТО.

Автори звіту роблять висновок, що Вашингтон дедалі частіше виступає в ролі "арбітра", а не союзника.

Європа в "сірій зоні": виклики автономії

Хоча європейські члени НАТО збільшили оборонні бюджети на 41%, звіт називає ці зусилля недостатніми. Замість створення єдиної системи країни ЄС посилили "промисловий націоналізм", продовжуючи закуповувати американські системи (F-35, Patriot) у спробах утримати лояльність Вашингтона.

Резюмуючи дані звіту, автори звіту застерігають: подальші коливання залишать Європу вразливою в "сірій зоні" між конкуруючими сферами впливу, поступово підриваючи її здатність визначати свою долю.