Трамп и Зеленский обсудят поставки оружия Украине, включая Tomahawk, - Axios

Встреча Трампа и Зеленского

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что намерен на этой неделе встретиться с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Сам лидер США в общении с прессой тоже подтвердил, что встреча ожидается в пятницу.

Также отметим, что в последние выходные, 11 и 12 октября, главы двух государств состоялось два телефонных разговора подряд. Известно, что стороны обсуждали возможную передачу ракет Tomahawk, систем ПВО Patriot, а также помощь Украине в восстановлении энергетики.

Источник РБК-Украина тоже подтвердил, что Трамп и Зеленский в последнее время обсуждали важные и деликатные темы, среди которых - оружие, ПВО и дипломатия.

Добавим, что последняя встреча Зеленского и Трампа прошла 13 сентября на полях Генассамблеи ООН. Украинский лидер охарактеризовал ее как продуктивную.

В то же время Трамп вчера намекнул на возвращение к теме урегулирования российско-украинской войны. Как известно, 13 октября ХАМАС вернул Израилю заложников, а лидер США и еще три главы государств подписали сделку о мире в Секторе Газа. На фоне продвижения таких вопросов Трамп заявил, что после соглашения по Газе собирается закончить войну в Украине.