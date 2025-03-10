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США на переговорах хотят четко определить намерения Украины по мирному урегулированию, - Рубио

Понедельник 10 марта 2025 18:14
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США на переговорах хотят четко определить намерения Украины по мирному урегулированию, - Рубио Фото: госсекретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Госсекретарь США Марко Рубио, который будет участвовать в переговорах США и Украины во вторник, 11 марта, выразил надежду на успешную встречу представителей двух делегаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам Рубио, Соединенные Штаты надеются на конструктивные переговоры, которые позволят определить позицию Украины.

"Важно четко определить намерения Украины относительно мирного урегулирования, а также подтвердить, что Украина готова идти на сложные решения, так же как и россияне", - подчеркнул госсекретарь США.

Напомним, Рубио вошел в состав американской делегации для переговоров с Украиной в Джидде. Вместе с ним в Саудовскую Аравию отправились представитель Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф и советник президента США по нацбезопасности Майк Волтц.

Переговоры в Саудовской Аравии

Напомним, завтра в Саудовской Аравии должны состояться переговоры между украинской и американской делегациями. Ранее было известно, что Зеленский посетит Саудовскую Аравию накануне этих переговоров, но участия во встрече делегаций он не будет принимать.

Как сообщил Зеленский, украинскую команду будет представлять глава Офиса президента Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

Глава государства подчеркнул, что со стороны Украины будет четкая настроенность на конструктив. Зеленский надеется, что удастся обсудить и согласовать "необходимые решения и шаги".

В свою очередь, спецпредставитель Уиткофф накануне встречи заявил, что США ожидают "значительного прогресса" в переговорах с Украиной на этой неделе.

"Соединенные Штаты ожидают значительного прогресса в переговорах с Украиной на этой неделе и надеются на подписание соглашения по критически важным минералам", - отметил Уиткофф.

По словам спецпредставителя, обсуждение на встрече двух делегаций также коснется обмена разведданными между США и Украиной.

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