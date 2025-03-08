Зеленский рассказал, кто поедет на переговоры с США в Саудовскую Аравию

Украинская делегация во вторник, 11 марта, проведет переговоры с США в Саудовской Аравии. Кроме руководителя Офиса президента Андрея Ермака, на встречу поедут еще три чиновника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в X (Twitter).

"Следующую неделю начну с визита в Саудовскую Аравию, и после моей встречи в понедельник с Наследным принцем украинские дипломатические и военные представители останутся для встречи во вторник с американской командой", - отметил президент.

Как сообщил Зеленский, украинскую команду будет представлять глава Офиса президента Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

Глава государства подчеркнул, что со стороны Украины будет четкая настроенность на конструктив. Зеленский надеется, что удастся обсудить и согласовать "необходимые решения и шаги".

"Украина стремится к миру с первой же секунды этой войны. На столе абсолютно реалистичные предложения. Главное - двигаться быстро и результативно", - добавил президент.