Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Трамп и еще три лидера подписали мирную сделку по Газе

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп (flickr by The White House)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп вместе с тремя лидерами ближневосточных стран подписал мирное соглашение по Сектору Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Подписание сделки произошло во время мирного саммита в Шарм-эль-Шейхе, Египет.

Американский лидер поблагодарил своих чиновников и помощников за то, что они добились того, что он считал "самым сложным" соглашением.

"Я думал, что это будет, вероятно, самым сложным, и, возможно, во многих отношениях так и было, но у нас было много талантливых людей. У нас был потрясающий набор талантов, и нам помогли, в частности, страны, представленные за этим столом", - отметил Трамп. 

При этом содержание документа пока не раскрывается. 

Финальная сделка по Газе

Напомним, еще в ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и ХАМАС подписали первый этап реализации американского мирного плана.

Чуть позже Трамп добавил, что он отправится в Египет, чтобы подписать дополнительное соглашение.

При этом он уточнял, что на тот момент соглашение уже было подписано от его имени.

К слову, сегодня, 13 октября, стало известно, что ХАМАС передал Израилю всех заложников, которых боевики удерживали еще с октября 2023 года.

