Трамп і ще три лідери підписали мирну угоду щодо Гази

Підписання угоди відбулося під час мирного саміту в Шарм-ель-Шейху, Єгипет.



Американський лідер подякував своїм чиновникам і помічникам за те, що вони домоглися того, що він вважав "найскладнішою" угодою.

"Я думав, що це буде, ймовірно, найскладнішою, і, можливо, у багатьох відношеннях так і було, але у нас було багато талановитих людей. У нас був приголомшливий набір талантів, і нам допомогли, зокрема, країни, представлені за цим столом", - зазначив Трамп.

Водночас змісту документа поки що не розкривають.