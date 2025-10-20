ua en ru
Италия готова покупать американское оружие для Украины через PURL, - Bloomberg

Рим, Понедельник 20 октября 2025 22:06
Италия готова покупать американское оружие для Украины через PURL, - Bloomberg Фото: Гвидо Крозетто, министр обороны Италии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Италия выразила готовность подключиться к покупке оружия у США для Украины в рамках механизма PURL.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По информации неназванных источников издания, министр обороны Италии Гвидо Крозетто выступил с инициативой касательно участия в PURL во время встречи министров обороны стран НАТО на прошлой неделе.

Как пишет Bloomberg, изначально Италия выступала против участия в PURL, объясняя это тем, что у Украины есть и другие каналы для получения оружия.

Собеседники издания утверждают, что новая позиция Рима частично связано с опасениями, что Италия может оказаться на обочине, если программа окажется под контролем некоторых союзников.

Италия уже предоставила Украине как минимум 10 пакетов военной помощи. По словам источников журналистов, Рим, в частности, передавал средства противовоздушной обороны, включая батареи SAMP/T. Содержание пакетов засекречено.

Программа PURL

Напомним, PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - это совместная инициатива США и НАТО, направленная на поставки вооружения Украине. В рамках программы формируется перечень приоритетных потребностей украинской армии, который передается союзникам.

После утверждения списка партнеры выделяют средства на закупку американского оружия в соответствии с запросами Киева. Финансирование поступает на специальный счет НАТО, а затем США напрямую организуют поставки вооружения.

15 октября генсек НАТО Марк Рютте объявил, что Украина получила от 17 стран НАТО обязательства участвовать в программе PURL. После запуска программы деньги на покупку Украине американского оружия выделили только шесть стран.

