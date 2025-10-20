Италия готова покупать американское оружие для Украины через PURL, - Bloomberg

Италия выразила готовность подключиться к покупке оружия у США для Украины в рамках механизма PURL.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По информации неназванных источников издания, министр обороны Италии Гвидо Крозетто выступил с инициативой касательно участия в PURL во время встречи министров обороны стран НАТО на прошлой неделе.

Как пишет Bloomberg, изначально Италия выступала против участия в PURL, объясняя это тем, что у Украины есть и другие каналы для получения оружия.

Собеседники издания утверждают, что новая позиция Рима частично связано с опасениями, что Италия может оказаться на обочине, если программа окажется под контролем некоторых союзников.

Италия уже предоставила Украине как минимум 10 пакетов военной помощи. По словам источников журналистов, Рим, в частности, передавал средства противовоздушной обороны, включая батареи SAMP/T. Содержание пакетов засекречено.