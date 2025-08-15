RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Трамп и Путин на Аляске могут согласовать первые условия по перемирию, - Reuters

Фото: американский президент Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Лидеры США Дональд Трамп и России Владимир Путин могут согласовать первые условия по перемирию без присутствия Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сегодня Трамп и Путин встретятся на Аляске и проведут переговоры на фоне неопределенности надежд президента США на заключение соглашения о прекращении огня в Украине.

Встреча лидеров России и США на авиабазе времен Холодной войны на Аляске станет их первыми личными переговорами с момента возвращения Трампа в Белый дом.

Источник, близкий к Кремлю, сообщил, что, сторонам, похоже, удалось заранее найти некий неопределенный общий язык.

"Похоже, что будут согласованы некоторые условия, поскольку Трампу нельзя отказать, а мы не имеем возможности отказать (из-за давления санкций)", - сказал источник, пожелавший остаться анонимным.

Саммит Трампа и Путина на Аляске

Напомним, что сегодня, 15 августа, состоится встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Темой переговоров станет прекращение огня на фронте и вероятность завершения войны Украины с Россией.

Накануне саммита, в Кремле заявили о приверженности дипломатическому урегулированию войны и по-прежнему обвинили Украину в нежелании идти на диалог.

Американский лидер оценил вероятность неудачных переговоров с Путиным на уровне 25% и отметил, что в случае провала, США готовы ввести санкции против России.

В случае же положительного результата, планируется проведение трехстороннего саммита Трамп-Путин-Зеленский.

Заметим, что РБК-Украина описало три сценария для Украины после переговоров Трампа и Путина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд ТрампВстреча Трампа и ПутинаВойна России против Украины