Трамп и Путин на Аляске могут согласовать первые условия по перемирию, - Reuters

Лидеры США Дональд Трамп и России Владимир Путин могут согласовать первые условия по перемирию без присутствия Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сегодня Трамп и Путин встретятся на Аляске и проведут переговоры на фоне неопределенности надежд президента США на заключение соглашения о прекращении огня в Украине.
Встреча лидеров России и США на авиабазе времен Холодной войны на Аляске станет их первыми личными переговорами с момента возвращения Трампа в Белый дом.
Источник, близкий к Кремлю, сообщил, что, сторонам, похоже, удалось заранее найти некий неопределенный общий язык.
"Похоже, что будут согласованы некоторые условия, поскольку Трампу нельзя отказать, а мы не имеем возможности отказать (из-за давления санкций)", - сказал источник, пожелавший остаться анонимным.
Напомним, что сегодня, 15 августа, состоится встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.
Темой переговоров станет прекращение огня на фронте и вероятность завершения войны Украины с Россией.
Накануне саммита, в Кремле заявили о приверженности дипломатическому урегулированию войны и по-прежнему обвинили Украину в нежелании идти на диалог.
Американский лидер оценил вероятность неудачных переговоров с Путиным на уровне 25% и отметил, что в случае провала, США готовы ввести санкции против России.
В случае же положительного результата, планируется проведение трехстороннего саммита Трамп-Путин-Зеленский.
Заметим, что РБК-Украина описало три сценария для Украины после переговоров Трампа и Путина.