Трамп і Путін на Алясці можуть узгодити перші умови щодо перемир’я, - Reuters

Сьогодні Трамп і Путін зустрінуться на Алясці та проведуть переговори на тлі невизначеності сподівань президента США на укладення угоди про припинення вогню в Україні.

Зустріч лідерів Росії та США на авіабазі часів Холодної війни на Алясці стане їхніми першими особистими переговорами з моменту повернення Трампа до Білого дому.

Джерело, близьке до Кремля, повідомило, що, сторонам, схоже, вдалося заздалегідь знайти якусь невизначену спільну мову.

"Схоже, що будуть узгоджені деякі умови, оскільки Трампу не можна відмовити, а ми не маємо можливості відмовити (через тиск санкцій)", - сказало джерело, яке побажало залишитися анонімним.