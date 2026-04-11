В Министерстве обороны Великобритании ответили, боятся ли они мести Трампа из-за Ирана

Великобритания не боится "возмездия" со стороны президента США Дональда Трампа из-за своей позиции по войне в Иране. Лондон остается ключевым партнером Вашингтона и готовится к резкому увеличению инвестиций в собственную армию.

Во время Лондонской оборонной конференции журналистка спросила у министра о намерении Трампа "провести инспекцию" на тему: кто и как из союзников США помог в противостоянии с Ираном. Поскольку Великобритания не очень "рвалась в бой", то, по мнению представительницы SkyNews, следует ожидать мести со стороны американского президента.

Однако Хили ответил, что не согласен с таким подходом к вопросу союзничества. Кроме того, он сослался на слова самого Трампа, относительно усилий Европы по помощи Украине.

"Во-первых, это вполне согласуется с тем, что говорил президент Трамп, а именно, что Штаты хотят видеть, как каждый член НАТО активизируется и делает больше в НАТО в отношении Украины в плане оборонных расходов. А во-вторых, наши действия в поддержку и наших сил и сил союзников в некоторых операциях США по иранским ракетным объектам были важной частью того, чтобы этот конфликт дошел до прекращения огня", - сказал Хили.

Также министр обороны не волнуется из-за теоретического вывода сил США с военных баз в Великобритании или с острова Диего-Гарсия (заморская Британская территория в Индийском океане). Гили сказал, что Британия сама усиливает там свое военное присутствие.

Кроме того, он напомнил, что сейчас более 1000 британских военных защищают интересы союзников в этом регионе. Министр уверен, что наличие американских баз в Британии - это взаимная выгода.

"Я всегда выступаю за принцип наших союзов, принцип, на котором НАТО базируется, что ни одна нация, какой бы сильной она ни была, не может быть укреплена, если она не работает вместе с союзниками и в сотрудничестве", - подчеркнул глава Минобороны.

Отношения НАТО и США: кто является главным?

Несмотря на все слухи о трениях с Трампом, Хили называет Штаты важнейшим партнером. Военные отношения между Вашингтоном и Лондоном остаются самыми глубокими в мире, так же как и для всего Альянса

"Безусловно, наши военные отношения глубже, чем с любым другим союзником. Я бы сказал, что это наш самый важный союзник в рамках НАТО, и Альянса в целом", - отметил чиновник.

В то же время Хили добавил: Европа должна брать на себя больше ответственности, а Великобритания претендует на роль лидера в этом процессе.

Рекордный оборонный бюджет: 2,6% ВВП

Также Хили проинформировал, что Великобритания собирается тратить на армию больше денег. Уже в следующем году страна достигнет показателя расходов на НАТО в 2,6% ВВП. Гили назвал это "сложными решениями", но необходимыми.

"Оборона - наша главная обязанность. Общественность знает, что мы живем в эпоху новых угроз, а это требует новых инвестиций. Я хочу убедиться, что это касается укрепления и трансформации наших вооруженных сил, а также роста нашей экономики и создания новых рабочих мест", - заявил Хили.